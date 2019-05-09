В Индийском океане серфер умер из-за нападения акулы

Акула напала в четверг на 33-летнего мужчину, который занимался серфингом у побережья французского острова Реюньон в Индийском океане, он скончался, передает местный портал Imaz Press Réunion.

Уточняется, что серфер плавал у берегов коммуны Сен-Лё после полудня. В результате нападения акулы он потерял ногу. Пострадавшего доставили в порт.

Работники скорой помощи пытались спасти мужчину, но не смогли. Вскоре серфер скончался.

Портал также отмечает, что за несколько минут до нападения акулы префект Реюньона в изданном коммюнике порекомендовал быть «наиболее бдительными» тех, кто занимается «водными видами спорта», при занятии которыми можно подвергнуться «риску нападения акулы».