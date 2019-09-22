В Греции арестовали разыскиваемого за захват самолета в 1985 году

Полиция Греции арестовала авиапирата, находившегося в розыске за захват самолета в 1985 году, сообщило управление полиции Южной части Эгейского моря.

Как передает Report со ссылкой на издание «Прото тема», на Миконосе по ордеру властей Германии был задержан 65-летний иностранец, он обвиняется в терроризме, конкретно — в авиапиратстве и похищении людей в 1985-1987 годах, говорится в сообщении.

«Разыскиваемый доставлен в суд, который принял решение о временном аресте», — сообщила полиция.

Террористы 14 июня 1985 года захватили самолёт Boeing 727 компании Trans World Airlines, направляющийся из Афин в Рим. Они заставили пилотов лететь в Бейрут. Террористы требовали освободить несколько сотен заключённых из израильских и южно-ливанских тюрем. Восемь членов экипажа и 145 пассажиров удерживались на протяжении 17 дней. Во время теракта был убит американский морской пехотинец.

Тогда среди заложников был всемирно известный певец Демис Руссос.

Издание «Прото тема» сообщает, что задержанный — ливанец, его 34 года преследовали международные прокуроры за причастность к «Хезболлах», захват самолета TWA, убийство американского офицера-морпеха, которого застрелили и бросили на взлетно-посадочную полосу в Бейрутском аэропорту.

Издание напоминает, что рейс TWA 847 из Афин в Рим был захвачен в июне 1985 года. Угонщики, связанные с «Хезболлой», сначала направили самолет в Бейрут, где были освобождены некоторые пассажиры, в том числе певец Демис Руссос, в обмен на топливо, затем самолёт слетал в Алжир и потом вернулся в Ливан. Там террористы застрелили офицера ВМС США Роберта Стетема, оказавшего сопротивление, и бросили его тело на взлетную полосу.

Самолет оставался в Бейруте до 30 июня, где после переговоров заложники были освобождены, доставлены транспортным средством в Сирию и оттуда на самолет ВВС США в Западную Германию.