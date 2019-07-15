В Гонконге 28 человек получили ранения в стычках между демонстрантами и полицией

Не менее 28 человек в Гонконге получили ранения в результате стычек между демонстрантами и полицией, произошедших в воскресенье вечером в пригородном районе Шатин. Состояние двух пациентов расценивается врачами как критическое и еще четырех — как тяжелое, сообщает ТАСС со ссылкой на газету South China Morning Post.

В частности, травмы и увечья в потасовках получили 11 сотрудников полиции. Двое из них были госпитализированы с откушенными пальцами. Комиссар полиции Гонконга Стивен Ло решительно осудил агрессию со стороны активистов, заявив, что «они совсем обезумели». В частности, демонстранты взялись толпой избивать лежащего на земле офицера. В общей сложности стражи порядка задержали 37 участников беспорядков.

Изначально антиправительственное уличное выступление, проходившее в спальном районе Шатин на Новых территориях в материковой части города, носило мирный характер. По оценкам организаторов, оно собрало до 115 тыс. человек. Полиция называет более скромную цифру в 28 тыс. участников на пике шествия.

К окончанию митинга сотни демонстрантов отказались расходиться и попытались перекрыть ряд улиц. После того, как их оттеснила полиция, они отступили в торговый комплекс New Town Plaza, который имел выход к станции метро. Там возник хаос и потасовки. Активисты бросали в стражей порядка бутылки, каски и другие предметы, те отвечали резиновыми дубинками и баллончиками с перцовым газом.