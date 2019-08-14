В Филадельфии произошла стрельба

Трое полицейских ранены в результате стрельбы в Филадельфии в США, сообщает телеканал ABC.

Местный телеканал Fox29, в свою очередь, показал кадры, снятые с вертолета, как полиция сажает в машину мужчину, закованного в наручники. Подробности происшествия пока неизвестны.

Задержан один из преступников, причастных к стрельбе в Филадельфии, ранены уже пять полицейских, сообщает телеканал Fox News.

По данным телеканала, второй преступник находится на первом этаже жилого дома и отстреливается.

Помимо этого, представитель пресс-службы полиции Филадельфии Эрик Грипп сообщил на своей странице в Twitter, что «инцидент со стрельбой» произошел на севере города на пересечении 3700 N и 15-й улицы. По его информации, на место происшествия стянуты значительные силы полиции. (РИА Новости)

| 2019-08-15T02:04:16+00:00 15 августа 2019, 02:30|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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