В Чехии раскрыли российскую шпионскую сеть

Чешские разведслужбы и полиция в понедельник сообщили о раскрытии российской шпионской сети, работавшей через посольство РФ в Праге.

Предполагается, что сеть была создана с целью совершения атак в Чехии и других странах через компьютерные серверы.

«Эта сеть была полностью разгромлена и уничтожена», – заявил в парламенте Руководитель Службы безопасности и информации Чехии (BIS) Михаил Коуделка, слова которого цитирует чешское информагентство CTK.

По его словам, раскрытая сеть была частью более крупной российской структуры, созданной Россией в других европейских странах. О каких именно странах идет речь, не уточняется.

«Она была создана людьми, связанными с российскими разведывательными службами и получающими финансирование из России и российского посольства», – добавил Коуделка.

Национальный центр по борьбе с организованной преступностью, участвовавший в раскрытии сети, отказался дать комментарии AFP, пояснив, что уголовное расследование по этому делу еще не закончено. (Голос Америки)

| 2019-10-21T23:01:32+00:00 22 октября 2019, 01:46|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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