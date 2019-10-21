В Чехии раскрыли российскую шпионскую сеть

Чешские разведслужбы и полиция в понедельник сообщили о раскрытии российской шпионской сети, работавшей через посольство РФ в Праге.

Предполагается, что сеть была создана с целью совершения атак в Чехии и других странах через компьютерные серверы.

«Эта сеть была полностью разгромлена и уничтожена», – заявил в парламенте Руководитель Службы безопасности и информации Чехии (BIS) Михаил Коуделка, слова которого цитирует чешское информагентство CTK.

По его словам, раскрытая сеть была частью более крупной российской структуры, созданной Россией в других европейских странах. О каких именно странах идет речь, не уточняется.

«Она была создана людьми, связанными с российскими разведывательными службами и получающими финансирование из России и российского посольства», – добавил Коуделка.

Национальный центр по борьбе с организованной преступностью, участвовавший в раскрытии сети, отказался дать комментарии AFP, пояснив, что уголовное расследование по этому делу еще не закончено. (Голос Америки)