В Чехии предложили объявить 21 августа «Днем памяти жертв вторжения» 1968 года

Депутаты нижней палаты парламента Чехии предложили объявить 21 августа «Днем памяти жертв вторжения» войск государств — участниц Организации Варшавского договора (ОВД) в 1968 году в Чехословакию. Об этом в субботу сообщило информационное агентство CTK.

С законодательной инициативой выступили парламентарии восьми из девяти депутатских фракций в нижней палате высшего законодательного органа. К ней не присоединились представители компартии. Ее предстоит обсудить правительству республики. Она стала реакцией на подготовленный депутатами фракции КПРФ в Госдуме законопроект «О распространении статуса ветерана боевых действий на военнослужащих Вооруженных сил СССР, направлявшихся в Чехословакию в августе 1968 года в составе войск Варшавского договора».

Законодательная инициатива российских депутатов-коммунистов вызвала обостренную реакцию в Чехии. Президент республики Милош Земан заявил, что, если бы законопроект был принят Госдумой, это повлекло бы за собой долговременное ухудшение отношений между его страной и Россией. Пресс-секретарь хозяина Пражского града Иржи Овчачек назвал этот документ «дерзкой провокацией против Чехии и президента [республики]».

Между тем посол РФ в Чехии Александр Змеевский в четверг заверил Земана в осуждении Россией акта ввода войск государств — членов ОВД в Чехословакию в 1968 году и «неизменности российских оценок событий 1968 года в Чехословакии, зафиксированных в преамбуле Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве между Российской Федерацией и Чешской Республикой (1993)», рассказали ТАСС в посольстве РФ в Чехии.