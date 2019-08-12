В Багдаде взорвался склад с оружием

Сильный взрыв произошел в Багдаде в понедельник. Как передает телеканал Sky News Arabia, в южной части города взорвался склад с оружием и боеприпасами, несколько снарядов упало близ посольства США.

Предположительно, взрыв произошел в районе Абу-Дашир, на одной из военных баз шиитского народного ополчения.

Сообщается, что американское диппредставительство, расположенное в «Зеленой зоне» — правительственном квартале в центре Багдада, включило сирены оповещения, предупреждая об опасности.

Телеканал Al-Sumaria со ссылкой на представителя оперативного командования иракской армии в Багдаде сообщил, что взрыв стал результатом утилизации старых боеприпасов, которая проводилась на одной из военных баз.

По информации телеканала, «процесс утилизации боеприпасов, у которых истек срок годности, и отслужившей свой срок военной техники проходил на территории военной базы шиитского народного ополчения («Аль-Хашд аш-Шааби»)». Эта база, отметил офицер, расположена в районе Эд-Дора к югу от столицы. Несколько снарядов, добавил он, упали на юге Багдада. Представитель оперативного командования не предоставил сведений о возможных пострадавших или причиненном материальном ущербе.

(ТАСС)