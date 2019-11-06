В Багдаде при разгоне демонстраций пострадали более 20 человек

Более 20 человек пострадали в столице Ирака Багдаде в результате применения слезоточивого газа при разгоне антиправительственных демонстраций в среду, сообщил телеканал Al-Sumaria со ссылкой на источник в службах безопасности.
«В ходе разгона демонстраций в районе мостов Джиср аль-Ахрар и Джиср аш-Шухада в центре Багдада от удушья пострадали 25 человек», — заявил источник.
Силовики применили слезоточивый газ для разгона протестующих, уточнил он.
В ходе другого инцидента в иракской столице два человека погибли, еще один пострадал после того, как сотрудники служб безопасности открыли огонь в воздух для разгона протестующих около здания иракского Центробанка, передает агентство Shafaq со ссылкой на данные очевидцев.
«Мужчина и женщина — сотрудники Центробанка — были убиты, когда сотрудники служб безопасности открыли огонь в воздух в попытке разогнать протестующих», — сообщило агентство.(РИА Новости)