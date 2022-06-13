При взрыве на заводе в Иране пострадали 72 человека. Как уточняет со ссылкой на Tasnim РИА Новости, инцидент произошел близ города Фирузабад, расположенного в южной провинции Фарс.

«Несколько рабочих завода были отравлены ядовитыми газами», — уточнили в сообщении агентства.

Указывается, что предприятие, на котором прогремел взрыв, занималось производством карбоната натрия. Согласно имеющимся данным, в настоящий момент на месте работают сотрудники экстренных служб, которые пытаются минимизировать риск утечки аммиака.

Пострадавшие были направлены в местную больницу. Сообщений о погибших не поступало.