В Азербайджане упрощается процедура обращения за инвалидными колясками

В Азербайджане будет упрощена процедура обращений для обеспечения лиц с инвалидностью инвалидными колясками посредством Протезно-ортопедического реабилитационного центра минтруда и социальной защиты населения, сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство.

Сегодня инвалиды обеспечиваются инвалидными колясками по указанию медико-социальных экспертных комиссий. Чтобы получить соответствующее указание требуется направление медучреждений (форма 88). А в подготовленном минтруда проекте нового закона о средствах реабилитации, для повторного получения инвалидной коляски формы 88 не требуется.

| 2019-04-18T12:11:20+00:00 18 апреля 2019, 14:11|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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