В Астраханской области найдены останки живших более 200 млн лет назад амфибий

Палеонтологи обнаружили в разрезе горы Большое Богдо (Астраханская область) останки древних амфибий, которые жили более 200 млн лет назад. Одна из находок — череп ритидостеуса, который ранее был известен только на территории Южной Африки и Южного Приуралья, сообщил ТАСС доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник Палеонтологического института им. А.А.Борисяка РАН и руководитель экспедиции Игорь Новиков.

«Мы нашли череп ископаемой амфибии из рода паротозухус. Кроме этого, была обнаружена часть черепа представителя рода ритидостеус. Эта форма впервые была описана в Южной Африке, потом мы ее обнаружили в Южном Приуралье. И вот сейчас впервые — на горе Богдо. Это уникальная находка, весь найденный материал приурочен к отложениям раннетриасовой эпохи (приблизительно 240 млн лет назад)», — сказал Новиков.

| 2019-09-14T17:33:50+00:00 14 сентября 2019, 19:13|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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