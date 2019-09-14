В Астраханской области найдены останки живших более 200 млн лет назад амфибий

Палеонтологи обнаружили в разрезе горы Большое Богдо (Астраханская область) останки древних амфибий, которые жили более 200 млн лет назад. Одна из находок — череп ритидостеуса, который ранее был известен только на территории Южной Африки и Южного Приуралья, сообщил ТАСС доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник Палеонтологического института им. А.А.Борисяка РАН и руководитель экспедиции Игорь Новиков.

«Мы нашли череп ископаемой амфибии из рода паротозухус. Кроме этого, была обнаружена часть черепа представителя рода ритидостеус. Эта форма впервые была описана в Южной Африке, потом мы ее обнаружили в Южном Приуралье. И вот сейчас впервые — на горе Богдо. Это уникальная находка, весь найденный материал приурочен к отложениям раннетриасовой эпохи (приблизительно 240 млн лет назад)», — сказал Новиков.