25 апреля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с губернатором Астраханской области Российской Федерации Игорем Бабушкиным.

Как сообщает Report, на встрече было подчеркнуто успешное развитие двусторонних отношений между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией в различных сферах, отмечено, что наша страна на протяжении многих лет осуществляет плодотворное сотрудничество с отдельными субъектами России, в том числе Астраханской областью.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества между нашей страной и Астраханской областью в торгово-экономической, транспортной, транзитной сферах, в области судостроения, межпортовых связей. Было подчеркнуто значение функционирования в Баку Астраханского делового центра, а в Астрахани – Азербайджанского делового центра, построенного при поддержке Фонда Гейдара Алиева.

На встрече были затронуты вопросы сотрудничества в гуманитарной сфере, с удовлетворением говорилось о важных проектах, реализованных Фондом Гейдара Алиева в Астраханской области. Отмечено, что действующая в Астрахани уже более 10 лет школа имени Гейдара Алиева вносит вклад в развитие наших связей в гуманитарной сфере.

В ходе беседы была выражена уверенность в том, что визит Игоря Бабушкина внесет вклад в дальнейшее расширение сотрудничества.