Ураган «Дориан» может стать одним из крупнейших в США, заявил Трамп

Ураган «Дориан» может стать одним из крупнейших в истории США, заявил в четверг президент страны Дональд Трамп.
Губернатор американского штата Флорида Рон Де Сантис объявил в среду режим чрезвычайного положения в связи с приближением урагана «Дориан».
«Кажется, ураган «Дориан» обрушится на Флориду поздно вечером в воскресенье. Будьте готовы и, пожалуйста, следуйте инструкциям (властей — ред.) на уровне штатов и на федеральном уровне. Это будет очень большой ураган, возможно, один из крупнейших!» — написал Трамп в Twitter, сообщает ria.ru.
В среду стало известно, что тропический шторм «Дориан» в Атлантическом океане усилился до урагана. По данным центра слежения за ураганами, он вплотную приблизился к острову Сент-Томас в составе Американских Виргинских островов. Порывы ветра внутри урагана достигают 120 километров в час.
«Дориан» — четвертый ураган в этом сезоне, из трех предыдущих только «Барри» привел к жертвам — погиб один человек. В прошлом сезоне Флориду затронули два урагана — «Гордон» и «Майкл», жертвами стали несколько десятков человек.