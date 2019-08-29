Ураган «Дориан» может стать одним из крупнейших в США, заявил Трамп

Ураган «Дориан» может стать одним из крупнейших в истории США, заявил в четверг президент страны Дональд Трамп.

В среду стало известно, что тропический шторм «Дориан» в Атлантическом океане усилился до урагана. По данным центра слежения за ураганами, он вплотную приблизился к острову Сент-Томас в составе Американских Виргинских островов. Порывы ветра внутри урагана достигают 120 километров в час.

«Дориан» — четвертый ураган в этом сезоне, из трех предыдущих только «Барри» привел к жертвам — погиб один человек. В прошлом сезоне Флориду затронули два урагана — «Гордон» и «Майкл», жертвами стали несколько десятков человек.