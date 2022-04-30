Украина предложила Китаю выступить одним из гарантов безопасности.

Об этом шла речь в интервью министра иностранных дел Дмитрия Кулебы китайскому государственному агентству Xinhua.

Кулеба рассказал, что Будапештский меморандум настоящей безопасности не принес и потому Украина ищет альтернативу.

«В настоящее время Украина изучает возможность получения гарантий безопасности от постоянных членов Совета Безопасности ООН, включая Китай, и других крупных держав. Наше предложение Китаю стать одним из гарантов безопасности Украины – это знак нашего уважения и доверия к Китайской Народной Республике», — отметил он.

Также министр заявил, что Украина надеется, что Китай будет призывать Россию к прекращению огня с точки зрения недопущения эскалации.

«Это станет важной мерой для поддержания мира и предотвращения дальнейших гуманитарных катастроф», — сказал он. (УНИАН)