Умерла актриса Верна Блум

Американская актриса Верна Блум, получившая известность благодаря фильму «Зверинец» (Animal house, 1978), умерла в городе Бар-Харбор (штат Мэн) на 81-м году жизни. Как передает ТАСС, об этом в четверг сообщил журнал Variety со ссылкой на членов семьи.

Согласно его информации, актриса продолжительное время страдала от деменции. У нее остались муж, с которым она прожила в браке 49 лет, и сын.

Блум родилась в 1938 году в США. В начале своей карьеры она играла в различных театрах, а в 1969 году дебютировала в фильме «Холодным взором» (Medium cool). Актриса всегда мечтала сыграть с Фрэнком Синатрой, и ее мечта сбылась в картине «Контракт на Черри-стрит» (Contract on Cherry Street, 1977). Блум удалось поработать с такими деятелями кино, как Мартин Скорсезе и Клинт Иствуд.

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