Умер бывший премьер Индии Атал Бихари Ваджпаи

Бывший премьер-министр Индии Атал Бихари Ваджпаи скончался в возрасте 93 лет, передает телеканал NDTV.

Ваджпаи 11 июня госпитализировали во Всеиндийский институт медицинских наук — один из ведущих медицинских центров — с заболеваниями почек и бронхов. С тех пор его состояние с каждой неделей непрерывно ухудшалось.

Сегодня утром в институте сообщили, что состояние экс-премьера по-прежнему остается критическим и его подключили к системам жизнеобеспечения. К концу дня Ваджпаи не стало.

«Его уход из жизни знаменует собой конец эпохи. Он жил для народа и усердно служил ему на протяжении десятилетий», — написал в твиттере нынешний премьер Индии Наредра Моди, добавив, что для него это «личная и незаменимая потеря».

Атал Бихари Ваджпаи возглавлял индийское правительство дважды — с мая по июнь 1996 года, а также с марта 1998-го по май 2004 года.

РИА Новости

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| 2018-08-16T20:46:24+00:00 16 августа 2018, 22:30|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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