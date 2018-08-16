Умер бывший премьер Индии Атал Бихари Ваджпаи

Бывший премьер-министр Индии Атал Бихари Ваджпаи скончался в возрасте 93 лет, передает телеканал NDTV.

Ваджпаи 11 июня госпитализировали во Всеиндийский институт медицинских наук — один из ведущих медицинских центров — с заболеваниями почек и бронхов. С тех пор его состояние с каждой неделей непрерывно ухудшалось.

Сегодня утром в институте сообщили, что состояние экс-премьера по-прежнему остается критическим и его подключили к системам жизнеобеспечения. К концу дня Ваджпаи не стало.