В Беларуси в четверг, 12 августа, задержан бывший кандидат в президенты страны на выборах 2020 года Андрей Дмитриев, сообщил незарегистрированный в республике правозащитный центр «Весна» в своем Telegram-канале. В сообщении отмечается, что Дмитриев является сопредседателем общественного объединения «Говори правду» и делегатом платформы «Сход».

По информации правозащитников, 11 августа в Беларуси прошли обыски у делегатов «Схода», некоторые были задержаны, в том числе бывший посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня. Республиканское исследовательско-просветительское общественное объединение «Говори правду» было зарегистрировано в Беларуси в мае 2017 года. 13 июля стало известно о том, что Минюст начал внеплановую проверку деятельности объединения. (DW)