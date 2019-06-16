Украинский «привет» руководству АФФА

Сборная Украины по футболу U-20 впервые в истории стала чемпионом мира. В финальном матче 15 июня украинцы со счетом 3:1 обыграли Южную Корею. Причем, эта сборная стала единственной командой на нынешнем мундиале, которая не проиграла ни разу. На пути к кубку команда Александра Петракова возглавила свою группу D, победив США (2:1) и Катар (1:0) и сыграв вничью с Нигерией (1:1). Затем в плей-офф выиграли у Панамы (4:1), Колумбии (1:0) и Италии (1:0). Все победы в плей-офф были добыты в основное время.

Очень рад за сборную Украины, за прекрасную украинскую футбольную школу, за огромную армию болельщиков самой любимой в мире игры. Особо рад за Кирилла Дрышлюка. Потому, что он является сыном настоящего патриота Украины, отдавшего жизнь за Родину Павел Дрышлюк — герой АТО, погиб в 2014 году под Славянском. В его честь названа улица в Борисполе. Уверен, что свою победу Кирилл посвятит отцу-герою.

Собственно, все игроки сборной Украины по футболу U-20 являются героями. Своей блестящей победой они способствуют популяризации футбола в этой стране. Ведь, все эти хлопцы — воспитанники местного футбола. И на них, кстати, уже есть огромный спрос на футбольном рынке. К примеру, вратарь молодежной сборной Украины Андрей Лунин принадлежит мадридскому «Реалу», но играет на условиях аренды за «Леганес». Его стоимость 7,5 млн. евро.

Никогда, за всю историю азербайджанского футбола, игрок нашей сборной, тем более молодежной, не стоил таких денег. Да и мадридский «Реал» никто из них никогда не интересовал. И не только «Реал». А в молодежной сборной Украины, тем временем, есть еще и Владислав Супряга. В финале U-20 этот нападающий отметился дублем. Перешел в «Динамо» из «Днепра-1». При этом на Супрягу уже успели обратить внимание и «Манчестер Сити», и «Юве», и «Аякс». Его стоимость: 4,5 млн. евро.

Озвучивая все эти цифры и факты, хочу передать пламенный «привет» руководству АФФА, особенно в лице генерального секретаря АФФА Эльхана Мамедова и президента футбольных федераций регионов Азербайджана Искендера Джавадова. И дело не только в том, что в двух домашних матчах против Венгрии и Словакии наша основная национальная сборная потерпела два поражения с общим счетом 2:8.

Кстати, в итоге никаких реальных последствий эти два поражения не имели. Никто из АФФА не подал в отставку, хотя общественность страны, причем не только футбольная, активно этого требует. В руководстве АФФА, судя по всему, плевать хотели на мнение общественности. Слишком большие деньги крутятся в отечественном футболе, чтобы какой-то чиновник добровольно оторвался от такой кормушки.

А тем временем, совсем недавно проиграла не только основная сборная, но и «молодежка» в отборе на ЕВРО-2021 (U-21) Лихтенштейну (0:1). Проигрывает U-17 Боснии и Герцеговине (0:3), и, как справедливо замечают коллеги, нет никаких подвижек в других юношеских командах. Кто во всем этом виноват? Ответ очевиден — руководство АФФА. Особенно — ее генсек Эльхан Мамедов, являющийся человеком, совершенно не сведущим в футболе, но крепко держащимся за свое кресло.

При нем азербайджанский футбол регрессирует. И, видя поражения юношеской и молодежной сборной, можно легко спрогнозировать и будущие провалы основной сборной Азербайджана. Ведь, у этих ребят уже формируется психология лузеров, проигравших. Предел их мечтаний — пробиться в состав какой-нибудь местной клубной команды, получать сотни тысяч манатов в год, купить дорогостоящее, и то бывшее в употреблении авто и демонстрировать знакомым и близким свою «крутизну» вне пределов футбольного поля.

Собственно, этим и заняты многие игроки взрослой национальной сборной. Никто из них, после двух домашних поражений и бездарной игры, не обратился к болельщикам со словами извинения. А чего извиняться? Не в первый и не в последний же раз проигрывают, не показывая нормальной игры. Что теперь, каждый раз прощения просить?! Нет уж.

А знаете, что самое грустное? Вот эти пораженцы, серости и бездарности потом будут преподноситься в качестве «легенд азербайджанского футбола». Кто-то из них, вполне возможно, даже захочет тренером стать. Причем, не детским, а сразу чтобы сборную им доверили. Но чему могут научить те, кто сам толком играть не мог, кто привык проигрывать и не стыдиться этого?! Ну и, вовсе не исключено, что кто-то из игроков нынешней национальной сборной, по окончании футбольной карьеры, захочет пойти по пути Искендера Джавадова и стать чиновником в АФФА. Какой толк будет от участников огромного числа проигранных сборной матчей в роли руководителей отечественного футбола — вопрос риторический.