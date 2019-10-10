У азербайджанских борцов сменился главный тренер

Сегодня в Федерации борьбы Азербайджана (AGF) состоялось заседание с участием тренеров национальных сборных по греко-римской борьбе.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие президент AGF Намик Алиев, генеральный секретарь Федерации Орхан Мамедов, вице-президент Эльчин Джафаров и начальник отдела спорта Ягуб Мамедов. Отметив неудовлетворительные результаты в греко-римской борьбе на чемпионате мира в Казахстане, Н.Алиев сказал, что было принято решение внести изменения в тренерский штаб.

Таким образом, Шабана Доната в качестве главного тренера команды сменил российский специалист Александр Тараканов. Кроме того, в тренерском штабе сборной место займет также победитель летних Олимпийских игр 2004 года в Афинах и чемпионата мира 2007 года в Баку, а также шестикратный чемпион Европы Алексей Мишин. Ровшан Байрамов продолжит работать старшим тренером. В то же время Акиф Алиев станет одним из помощников тренера в сборной. Эмин Ахмедов и Турадж Гусейнли продолжат тренировать молодежную сборную.