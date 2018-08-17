Турецкая лира разрушена – кто следующий?

По мнению ряда международных экспертов, кризис перекинется на сырьевые экономики

Турецкую лиру продолжает лихорадит. Курс доллара к лире на торгах в пятницу 17 августа подскочил на 10%: в считанные часы валюта обвалилась с 5,78 до 6,35 за доллар, практически ликвидировав завоевания последних двух сессий.

Отметим, что 16 августа лира по отношению к доллару выросла на более чем 3%. За доллар давали 5,79 лир, но еще в понедельник 13 августа доллар стоил более 7 лир.

Поддержку Турции в размере 15 млрд долларов согласился оказать Катар, а Центробанк ограничил приток лир в финансовую систему через операции репо и резко поднял стоимость игры против национальной валюты через операции своп. Стратегического партнера Азербайджана в регионе вызвались поддержать также Китай и Россия. За «финансовым пожаром» у близкого соседа внимательно следят азербайджанские бизнесмены, который имеют серьезные торговые отношения с турецкими партнерами. Следует учесть, что и SOCAR является крупным инвестором нефтехимической отрасли Турции. Поэтому беспокойство деловых кругов двух стран по поводу дальнейшего сотрудничества вполне понятно.

Между тем, кризисную ситуацию в Турции проанализировали экономисты

Bloomberg Economics. По сообщению abctv.kz со ссылкой на «rbc», эксперты пришли к выводу, что вслед за Турцией еще четыре страны могут испытать серьёзные потрясения с национальной валютой. В обзоре «Турецкая лира разрушена – кто следующий?» они назвали Аргентину, Колумбию, Южную Африку и Мексику наиболее уязвимыми к финансовому «заражению» по турецкой модели и вместе с самой Турцией обозначили их как новую «хрупкую пятерку» (Fragile Five). Поскольку эти страны «показывают симптомы, схожие с турецкими, хотя и не столь резкие»,

Как отмечается в материале, «хрупкую пятерку» экономик объединяют общие проблемы крупного дефицита платёжного баланса и значительного внешнего долга. Bloomberg Economics составил матрицу уязвимости развивающихся экономик по четырём критериям: размеру дефицита платёжного баланса, объёму внешнего долга, качеству госуправления (по данным индекса эффективности правительств Всемирного банка) и уровню инфляции.

Согласно исследованию, Турция является самой проблемной страной по совокупности этих показателей среди развивающихся экономик. Матрица показывает, что дефицит платежного баланса Турции в 2018 году прогнозируется на уровне 5,4% ВВП (оценка МВФ), общий внешний долг (госсектор и частный сектор) составил 53,5% ВВП (на конец 2017 года), индекс эффективности правительства – 0,05 балла (89-е место в мире) и инфляция за II квартал 2018 года – 12,8%.

Вслед за Турцией по степени риска идет Аргентина, у которой дефицит платёжного баланса на текущий год прогнозируется в пределах 5,1% ВВП, общий внешний долг составил 36,8% (на конец 2017 года), индекс эффективности правительства – 0,18 балла, инфляция за II квартал 2018 года – 27,8%.

Далее в списке расположилась Колумбия, у которой дефицит платежного баланса на текущий год ожидается на уровне 2,6% ВВП, общий внешний долг составил 40,3% (на конец 2017 года), индекс эффективности правительства – 0,02 балла, инфляция за II квартал 2018 года – 3,2%.

У ЮАР дефицит платежного баланса в этом году может составить 2,9% ВВП, общий внешний долг достиг 49,6% (на конец 2017 года), индекс эффективности правительства – 0,27 балла, инфляция за II квартал 2018 года – 4,5%.

Мексику в 2018 году ожидает дефицит платежного баланса в размере 1,9% ВВП, общий внешний долг составил 38,2% (на конец 2017 года), индекс эффективности правительства – 0,14 балла, инфляция за II квартал 2018 года – 4,6%.

Турция, 13-я по размеру экономика мира (по ВВП, рассчитанному по паритету покупательной способности), в августе претерпела финансовый кризис. Курс турецкой лиры к доллару за последний месяц обрушился на 20%, с начала года падение достигло почти 40%. Хотя президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган связал падение лиры с «операцией [внешних сил] против Турции» (у страны дипломатический конфликт с США), аналитики J.P. Morgan Asset Management считают, что турецкая экономика попала в «идеальный шторм» – в эпицентр структурных и геополитических проблем, пишет rbc.

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