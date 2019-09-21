Трамп не будет участвовать в саммите ООН по климату

Президент США Дональд Трамп не будет присутствовать на саммите ООН по климату, который пройдет 23 сентября и откроет неделю высокого уровня Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Об этом сообщила в субботу телекомпания CNN со ссылкой на источники в Госдепартаменте США.

По их данным, Трамп в предстоящий понедельник примет участие в сессии ГА ООН, посвященной проблеме преследований в мире по принципу вероисповедания. Эта сессия пройдет параллельно с саммитом ООН по климату в Нью-Йорке. Вместо президента США на саммит решено направить заместителя помощника госсекретаря по вопросам океанов, окружающей среды и науки Марсию Берникэт.

Телекомпания напоминает, что Трамп не участвовал в сессии саммита Группы семи (G7), посвященной климату, и провел вместо этого двусторонние встречи с представителями Германии и Индии. Тема защиты окружающей среды и предотвращение потепления климата была обозначена Францией как одна из основных на саммите G7.(ТАСС)

| 2019-09-21T19:14:10+00:00 21 сентября 2019, 20:04|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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