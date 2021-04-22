Во время выступления Макрона на саммите по климату в эфир вывели Путина

Организаторы онлайн-саммита по вопросам климата прервали выступление президента Франции Эммануэля Макрона, транслировавшееся в записи, речью российского президента Владимира Путина. Об этом сообщается на официальном Youtube-канале государственного департамента США.

Отмечается, что госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в присутствии американского президента Джо Байдена объявил выступление лидера Франции. Однако в кадре на несколько секунд появился президент Индонезии Джоко Видодо. Затем в разгар выступления Макрона Блинкен заявил, что слово предоставляется Путину.

После того как президент России закончил выступление, Блинкен извинился за технический сбой и через некоторое время снова началась трансляция речи Макрона. (gazeta.ru)

| 2021-04-22T21:04:38+04:00 22 апреля 2021, 21:44|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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