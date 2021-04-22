Во время выступления Макрона на саммите по климату в эфир вывели Путина

Организаторы онлайн-саммита по вопросам климата прервали выступление президента Франции Эммануэля Макрона, транслировавшееся в записи, речью российского президента Владимира Путина. Об этом сообщается на официальном Youtube-канале государственного департамента США.

Отмечается, что госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в присутствии американского президента Джо Байдена объявил выступление лидера Франции. Однако в кадре на несколько секунд появился президент Индонезии Джоко Видодо. Затем в разгар выступления Макрона Блинкен заявил, что слово предоставляется Путину.

После того как президент России закончил выступление, Блинкен извинился за технический сбой и через некоторое время снова началась трансляция речи Макрона. (gazeta.ru)