Трамп исполняет предвыборные обещания, данные иудео-христианскому электорату

О решении президента США Дональда Трампа признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами, а также о том, к чему это может привести на Ближнем Востоке, рассказал в интервью #, эксперт по Ближнему Востоку Харун Сидоров.

— Президент США признал суверенитет Израиля над Голанами. Как Вы оцениваете данный шаг Трампа, и к чему он приведет?

— Трамп исполняет свои предвыборные обещания, данные радикальному иудео-христианскому электорату, и в то же время пытается поддержать на предстоящих в Израиле выборах своего союзника Нетаньяху и его право-сионистскую коалицию.

Не считаю, что этот шаг приведет к каким-то драматическим последствиям, по крайней мере, в сравнении с аналогичным решением по Иерусалиму — обе декларации фактически представляют собой констатацию фактов. Другое дело, что Трамп демонстративно бросает вызов международно-правовому консенсусу по данному вопросу и в долгосрочной перспективе еще больше маргинализирует таким образом позиции США, в частности, в мусульманском мире. То же касается и Израиля — он мало что от этого выигрывает на практике, но превращение в клиента одиозного лидера в долгосрочной перспективе ведет к ухудшению его позиций, в том числе, внутри США, к тому моменту, когда к власти рано или поздно придут демократы. Потому что, как это видно по сдвигу отношения к Израилю в Демпартии, это будут уже куда менее дружественные ему демократы.

— Можно ли считать это полным разломом международных отношений?

— Едва ли в принципиально большей степени, чем было до этого. О чем, однако, можно говорить, так это о противопоставлении трамповской Америки этому номинальному международно-правовому порядку с позиций силы.

— Стоит ли ожидать после этого обострения между Сирией и Израилем?

— На данный момент не приходится говорить о Сирии как об интегральной национально-государственной величине. А отношения Израиля с режимом Асада, опирающегося на иранский оккупационный контингент, определяются фактическим соотношением сил, а не декларациями, которые ни на что не влияют.

— В целом как воспринимать данный прецедент в условиях, когда в мире много нерешенных территориальных вопросов?

— Как шаг в сторону сепаратного признания передела границ с позиций силы. Однако получит ли эта тенденция развитие, зависит от того, поддержат ли ее другие ключевые международные игроки или, напротив, сохранят приверженность формально-юридическому международному порядку.