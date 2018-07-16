Трамп и Путин встретились в Хельсинки

В Хельсинки почти с часовым опозданием начались переговоры президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина, сообщает «Голос Америки».

Владимир Путин заявил журналистам, что два лидера предполагают обсудить двусторонние отношения и различные международные проблемы.

Дональд Трамп поздравил Россию с успешным проведением чемпионата мира по футболу и подчеркнул, что хорошие отношения США и России — это хорошо, а не плохо. Он также напомнил о необходимости сокращения ядерных арсеналов. Трамп добавил: «Наиболее важно, что нам требуется о многом поговорить».

Перечисляя темы беседы, Трамп не упомянул об обвинениях, выдвинутых в США в отношении офицеров российской разведки, Украине и Сирии.

Незадолго до этого Трамп возложил вину за плохие двусторонние отношения на «безрассудство и глупость Вашингтона». МИД России «лайкнул» этот твит Трампа, а потом ретвитнул его, подписав: «Мы согласны».

Саммит лидеров двух стран начался с их встречи с глазу на глаз, на которой будут присутствовать только переводчики. Планируется, что позже они встретятся за рабочим обедом в присутствии других членов делегаций, после чего выступят перед журналистами.

Кремль заявил, что не ожидает от этой встречи многого, но надеется, что она станет первым шагом в урегулировании кризиса в двусторонних отношениях. «Президенты относятся друг ко другу уважительно», – заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. «Четкой повестки… не существует, ее будут по ходу определять сами главы государств», – добавил он.

Дональд Трамп также накануне заявил, что не ожидает серьезных прорывов.

Саммит проходит в период, когда отношения между двумя супердержавами оказались на самом низком уровне после «холодной войны». Трамп неоднократно заявлял, что улучшение этих отношений отвечает интересам США.

Критики Трампа призывают американского президента воспользоваться саммитом, чтобы оказать давление на Путина в связи с агрессивными действиями России, включая аннексию украинского Крыма, вмешательство в избирательный процесс в странах Запада и применение химического оружия в Великобритании.

На завтраке с президентом Финляндии перед встречей с Путиным в Хельсинки Трамп излучал оптимизм и сказал, что все пройдет прекрасно.

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