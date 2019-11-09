Тегеран назвал условия отказа от модернизации реактора в Араке

Иран может отказаться от модернизации тяжеловодного реактора в городе Араке, которую предусматривает ядерная сделка. Об этом заявил официальный представитель организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди на пресс-конференции, передает TACC со ссылкой на иранское телевидение в субботу, 9 ноября.

По словам Камальванди, если не будут предприняты скорейшие шаги по ядерной сделке с противоположной стороны, которая занимается модернизацией реактора, Тегеран вернется к прежнему типу реактора.

Он добавил, что иранская сторона располагала весомыми основаниями, чтобы не пустить на прошлой неделе эксперта Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на объект в Натанзе.

Также представитель организации по атомной энергии Ирана сообщил об отказе Тегерана от предусмотренного ядерной сделкой плана по преобразованию объекта на заводе в Фордо в международный центр ядерных исследований.

Ранее вице-президент и глава организации атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи заявил, что Тегеран с 6 ноября начнет обогащение урана в Фордо, где этот процесс был приостановлен ядерной сделкой. Он отметил, что обогащение начнется с 2%.

О достижении совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) «шестерка» (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили в 2015 году. Согласно документу, иранская сторона должна ограничить свою ядерную программу в обмен на снятие санкций. Однако в мае 2018 года США сообщили о планах выхода из сделки, а в августе президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ о поэтапном восстановлении антииранских санкций.

С 8 мая 2019 года Иран продолжает Иран сокращает выполнение обязательств по СВПД каждые 60 дней, пока другие участники соглашения не начнут придерживаться достигнутых договоренностей (iz.ru)