Стабильность на рынке не должна зависеть от твитов Трампа, заявила Лагард

«Когда уровень безработицы составляет 3,7%, вы не хотите слишком его ускорить, понижая процентные ставки. Потому что вы берете на себя риск того, что потом цены начнут расти. Вы должны быть очень осторожны», — заявила глава ЕЦБ.

Она добавила, что глава центрального банка лучше всего выполняет свою работу, когда он независим. Лагард также подчеркнула, что донесет до Трампа важность независимости центробанка, когда представится возможность.

Трамп не раз критиковал председателя ФРС США Джерома Пауэлла и намекал, что может его уволить, хотя юристы расходятся во мнениях относительно того, есть ли у президента такие полномочия. При этом Трамп имеет право не продлить полномочия Пауэлла, хотя тот заступил на четырехлетний срок только в феврале 2018 года. Трамп неоднократно призывал ФРС снизить базовую процентную ставку.(РИА Новости)