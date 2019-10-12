США не комментируют взрыв иранского танкера в Красном море

Ранее в пятницу стало известно, что иранский нефтяной танкер Sabiti был атакован в Красном море, в районе побережья Саудовской Аравии неподалеку от портового города Джидды, по нему было нанесено два ракетных удара, произошёл взрыв. Судно принадлежит дочерней структуре Национальной нефтяной компании Ирана — Национальной танкерной компании Ирана.(РИА Новости)