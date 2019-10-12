США не комментируют взрыв иранского танкера в Красном море

 США не комментируют взрыв иранского танкера в Красном море, заявил спецпредставитель госдепа США по Ирану Брайан Хук.
«Мы видели сообщения о танкере. У меня нет комментариев по этому поводу», — сказал он журналистам на брифинге.
Ранее в пятницу стало известно, что иранский нефтяной танкер Sabiti был атакован в Красном море, в районе побережья Саудовской Аравии неподалеку от портового города Джидды, по нему было нанесено два ракетных удара, произошёл взрыв. Судно принадлежит дочерней структуре Национальной нефтяной компании Ирана — Национальной танкерной компании Ирана.(РИА Новости)
| 2019-10-12T00:20:02+00:00 12 октября 2019, 05:06|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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