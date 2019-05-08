Спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн посетит Сеул

Спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн посетит с 9 по 10 мая Сеул, где обсудит вопросы денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом сообщил в среду представитель южнокорейского МИД Ким Ин Чхоль на брифинге для журналистов, передает ТАСС.

«В ходе визита Бигэн встретится со спецпредставителем Юга по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли Ду Хуном. Стороны обменяются оценками ситуации вокруг КНДР, подробно обсудят сотрудничество в вопросах установления прочного мира и достижения денуклеаризации на Корейском полуострове», — отметил дипломат.

По его словам, Ли Ду Хун и Бигэн также проведут заседание южнокорейско-американской рабочей группы по вопросам КНДР. Это будет первая встреча группы и первая поездка Бигэна в Сеул после саммита США и КНДР во Вьетнаме 27-28 февраля.