Спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн посетит Сеул

Спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн посетит с 9 по 10 мая Сеул, где обсудит вопросы денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом сообщил в среду представитель южнокорейского МИД Ким Ин Чхоль на брифинге для журналистов, передает ТАСС.

«В ходе визита Бигэн встретится со спецпредставителем Юга по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли Ду Хуном. Стороны обменяются оценками ситуации вокруг КНДР, подробно обсудят сотрудничество в вопросах установления прочного мира и достижения денуклеаризации на Корейском полуострове», — отметил дипломат.

По его словам, Ли Ду Хун и Бигэн также проведут заседание южнокорейско-американской рабочей группы по вопросам КНДР. Это будет первая встреча группы и первая поездка Бигэна в Сеул после саммита США и КНДР во Вьетнаме 27-28 февраля.

| 2019-05-08T08:46:19+00:00 8 мая 2019, 10:29|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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