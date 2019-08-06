SpaceX собирается наладить регулярные групповые запуски микроспутников по цене $2,25 млн

Американская компания SpaceX планирует начать регулярные запуски ракет-носителей Falcon 9 для вывода микроспутников различных операторов общим весом до 150 кг по цене от $2,25 млн. Об этом говорится в информации, размещенной в понедельник на сайте этой компании.

«Программа долевого участия в запуске микроспутников SmallSat предоставит операторам малых спутников регулярные целевые миссии Falcon 9 на солнечно-синхронную орбиту. Доставка полезного груза массой до 150 кг будет обходиться всего в $2,25 млн», — уточнили в SpaceX.

Компания обещала, что такие запуски не будут зависеть от плановых выводов крупных спутников и не будут подвержены отсрочкам из-за проблем у клиентов. SpaceX также посулила снисходительный подход к тем заказчикам, которые по тем или иным причинам будут вынуждены внести изменения в планы вывода микроспутников и бронировать места на других носителях.

В конце июня SpaceX запустила на орбиту 24 спутника связи, исследовательскую лабораторию и атомные часы.