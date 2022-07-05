Российские «Искандеры» нанесли групповой удар по условному противнику на учениях под Калининградом. Это третьи за два месяца маневры с ракетными комплексами, способными нести ядерные боеголовки, непосредственно у границ Европы.
Учение прошло на завершающем этапе лагерного сбора ракетных войск и артиллерии флота и было плановым, утверждает Балтийский флот. В маневрах участвовали около 1000 военнослужащих и более 100 единиц боевой и спецтехники артиллерийских и ракетных частей объединения.
«Расчеты оперативно-тактических комплексов «Искандер-М» ракетного соединения Балтийского флота со стартовых позиций отработали нанесение групповых ракетных ударов по командным пунктам, аэродрому, железнодорожным узлам и другим критически важным объектам условного противника», — говорится в сообщении.
Заявленная дальность «Искандеров» — 500 км. Это позволят им из Калининградской области накрыть западную Украину, Польшу, все балтийские страны вплоть до Эстонии, достать до Швеции и Восточной Германии, включая Берлин. Учения с их применением проходили в Калининградской области в начале и конце мая.
На фоне обострения ситуации с блокировкой транзита в Калининградскую область через Литву Кремль не исключил «худшего сценария развития ситуации». «Пока не хотим говорить чего-то больше, все-таки надеемся, что здесь какой-то здравый смысл возобладает», — отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. (moscowtimes.ru)