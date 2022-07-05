Российские «Искандеры» нанесли групповой удар по условному противнику на учениях под Калининградом. Это третьи за два месяца маневры с ракетными комплексами, способными нести ядерные боеголовки, непосредственно у границ Европы.

Учение прошло на завершающем этапе лагерного сбора ракетных войск и артиллерии флота и было плановым, утверждает Балтийский флот. В маневрах участвовали около 1000 военнослужащих и более 100 единиц боевой и спецтехники артиллерийских и ракетных частей объединения.

«Расчеты оперативно-тактических комплексов «Искандер-М» ракетного соединения Балтийского флота со стартовых позиций отработали нанесение групповых ракетных ударов по командным пунктам, аэродрому, железнодорожным узлам и другим критически важным объектам условного противника», — говорится в сообщении.