«Сотрудничество с KPMG не делает чести Центробанку»

KPMG PMG Audit Azerbaijan стала аудитором Центробанка на ближайшие три года. По закону «О Центробанке» аудитор выявляется в ходе тендера и после этого утверждается главой государства. Упомянутая компания будет проверять финансово-хозяйственную деятельность главного банка страны за 2019-2021 годы.

«Не могу скрыть удивления, поскольку последние два года международная сеть фирм KPMG зарекомендовала себя как самая неудачная компания «Большой четверки». Инциденты с ее участием имеют место в США, Великобритании, Южной Африке, Латвии, Дании, Мексике. Можно сказать, не осталось страны, где бы эту компанию ни обвинили в коррупции, отмывании денег, непрофессионализме. Даже финансовый регулятор Англии запретил ей аудиторскую деятельность, обосновав это тем, что главное для компании прибыль, а не качество и порядочность. Ввиду этого вызывает удивление, что Центробанк Азербайджана доверился компании с таким авторитетом и репутацией», — отозвался на эту новость банковский эксперт, автор книги «Банковское право Азербайджана» Акрам Гасанов.

Собеседник не считает, что прочие аудиторские компании кристально чисты, будучи уверен, что эта деятельность давно себя дискредитировала и очень мало аудиторов выполняют свою работу честно. Но именно KPMG вызывает шквал нареканий и по этой причине эксперт не может скрыть удивления по поводу выбора Центробанка, который «не прибавит авторитета Центробанку и нашей стране».

Но главное, еще в прошлом году выяснилось, что KPMG работала на оккупированных территориях Азербайджана. Палата по надзору над финансовыми рынками обращалась в Палату аудиторов Азербайджанской Республики в связи с тем, что компании Grant Thornton Armenia и KPMG Armenia оказывают аудиторские услуги ряду армянских банков, действующих на оккупированных территориях Азербайджана, в том числе Нагорном Карабахе (Artsakhbank, Ardshininvestbank и т.д.). Гасанов недоумевает, как после этого главный банк Азербайджана пошел на сделку с KPMG?

«В этой связи появились различные оправдания, мол, есть международные компании, которые работают в Армении и Азербайджане. Но речь не о том, что многие мировые бренды действуют на территории Азербайджана и Армении. Речь идет о Нагорном Карабахе. Азербайджан запрещает взъезд на собственную территорию артистов, выступавших на наших оккупированных территориях, но при этом компания, известная незаконной деятельностью на оккупированных территориях Азербайджана, привлекается к аудиту Центробанка», — собеседник напомнил, что ранее МИД Азербайджана опубликовал отчет «Незаконная экономическая и иная деятельность на оккупированных территориях Азербайджана» (с документом можно ознакомиться на сайте ведомства).

В отчете черным по белому написано, что компания KPMG занималась аудитом армянского банка, действующего в Нагорном Карабахе. Правозащитник утверждает, что Artsakhbank имеет филиал на оккупированных территориях. Аудит этого филиала проводила KPMG:

«Это уже политический вопрос. Не говорю, что KPMG следует запретить после этого деятельность на территории Азербайджана, но местные госструктуры не должны сотрудничать с этой компанией. Считаю, что следует придерживаться равного подхода к лицам, позволяющим себе такие действия».

Наконец, нашумевшее обстоятельство – KPMG является аудитором крупнейших обанкротившихся банков Азербайджана — Bank Standard и ТехникаБанк. «Аудитор писал в своих отчетах, что с банками все в порядке, а последовавшие вслед за этим банкротства не имели прецедента в истории. Неужели компания KPMG не видела ситуацию в этих банках, давая положительные отзывы? Кстати, ЦБА тоже проверял эти банки и писал в своих отчетах, что с финансовыми организациями все в порядке. Считаю, что обе эти структуры несут прямую ответственность за последствия, поскольку дезинформировали общественность о ситуации в банках», — продолжил собеседник.

Самое удивительное, с его слов, когда в прошлом году комитет кредиторов Bank Standard выступил с обвинениями, KPMG письменно обратилась в Палату аудиторов. Палата, в свою очередь, написала мне, что KPMG два года не могла провести аудит в упомянутом банке, потому что их аудиторов не пускали в офис. Причем, аудитор трижды – в 2015 и начале 2016 года писал Центробанку о том, что компания не может завершить аудит. Внешний аудит банка должен проводиться ежегодно и Центробанк должен был это контролировать. ЦБА в данном случае не может сослаться на неосведомленность, поскольку его информировали. KPMG пишет, что в ЦБА не предприняли никаких мер.

«По сути, аудитор в прошлом году обвинил ЦБА, но это не отменят факта – предыдущие аудиторские заключения KPMG о ситуации в упомянутых банках были положительные и даже те оценки, которые аудитор планировал предоставить, не отражают всей степени проблемы. Примечательно и непонятно во всей этой ситуации то, что KPMG обвинил Центробанк, но, тем не менее, ЦБА пошел на сотрудничество. Не исключаю, что компания выиграла из-за демпинга, поскольку за истекшие полтора года ее авторитет в стране сильно подорван и многие бизнес-компании не считают ее благонадежной, тем более после упомянутого заявления МИД».

Словом, выиграть тендер Центробанка для KPMG было очень важно, поскольку компания стремится восстановить доверие у клиентов. Но суть вопроса уходит глубже. «Я лично писал действующий закон «О Центробанке» в 2003 – 2004 годах. Тогда была создана рабочая группа во главе с Эльманом Рустамовым, и основным вопросом, который мне приходилось обсуждать с руководством Центробанка, был следующий: почему ЦБА должен проверять частный аудитор? Мне отвечали, что так происходит во всем мире. Однако во всем мире это не так, и даже там, где это так, государство тоже проверяет деятельность центробанков».

У нас же за 27 лет деятельности этого финансового института государство в лице Счетной палаты ни разу не проверяло Центробанк, отмечает Гасанов: «Этим занимается частный аудитор, которого выбирает сама структура на основе тендера. Как проводятся тендеры в стране, мы прекрасно знаем. После представляют победителя конкурса главе государства и его утверждают, поскольку невозможно беспричинно отменить результаты. Но можно ли верить беспристрастности частного аудитора? Тому, что он будет проверять все честно, в интересах государства, а не руководства ЦБА? В результате мы не знаем, что творится в главном банке страны на протяжении 27 лет. Все это время аудитом здесь заняты частные компании, которые принадлежат каким-то мировым финансовым кругам. Теперь же дискредитировавшая себя во всем мире компания KPMG проверяет главный банк нашей страны».

Но почему главный финансовый институт страны проверяет частная аудиторская компания, а не Счетная палата? Обычно аудиторы проверяют частные компании, говорит Гасанов. Нам могут возразить, что государственные компании также проверяют аудиторы, но это совсем не показатель. Внешний аудит госкомпаний требуется постольку, поскольку привлекаются кредиты и зарубежные инвестиции. Ведь само по себе аудиторское заключение интересно либо акционерам компании, либо ее инвесторам и кредиторам. Центробанк же нигде ничего не привлекает, не может брать кредиты, у него нет инвесторов и кредиторов. Кому в таком случае интересно аудиторское заключение по Центробанку Азербайджана? Единственный собственник и акционер ЦБА – государство, у которого для этих целей имеется Счетная палата. Зачем платить частному аудитору ежегодно сотни тысяч долларов (в такую сумму обходится аудит Центробанка), если есть Счетная палата? – вопрошает правозащитник.

По мнению эксперта, нужно исключить упомянутый пункт из закона «О Центробанке» и поручить проверки в ЦБА Счетной палате. Тогда правительство будет знать, что творится в Центральном банке.

Кстати, накануне ЦБА также прокомментировало выбор PMG Audit Azerbaijan аудитором банка.

«ООО KPMG Audit Azerbaijan выбрано в качестве аудитора Центробанка Азербайджана, а результаты тендера утверждены в соответствии с законом «О Центральном банке Азербайджанской Республики», — говорится в заявлении ЦБА.

Здесь отметили, что KPMG Audit Azerbaijan действует в соответствии с требованиями Палаты аудиторов и законодательством страны. По информации, в аудите ЦБА принимают участие представители не только местной компании, но и других международных офисов KPMG, а результаты аудита утверждаются головным офисом. KPMG Audit Azerbaijan проведет аудит финансовой отчетности ЦБА за 2019-2021 годы в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).