Скотланд-Ярд разъяснил заявление об ответственности за публикацию утечек

Британская полиция была вынуждена в субботу разъяснять сделанное накануне заявление об уголовной ответственности за публикацию утечек секретной и служебной правительственной информации.
Замглавы полиции Лондона Нил Басу в пятницу опубликовал заявление, в котором призвал журналистов воздерживаться от публикации секретных документов. По его словам публикация материалов, полученных в результате утечек, с осознанием того, что этим может быть причинен ущерб, может считаться уголовным преступлением. В субботу утром это заявление раскритиковали СМИ, негативно его оценили и кандидаты на пост премьер-министра Борис Джонсон и Джереми Хант, назвав попыткой ограничить свободу прессы, пишет РИА Новости.
«Полиция уважает права СМИ и не намерена пытаться мешать редакторам публиковать материалы, служащие общественным интересам и либеральной демократии. СМИ играют важную роль в контроле за действиями государства. Однако мы являемся службой, которой поручено обеспечивать соблюдение закона, и мы получили юридическое обоснование для начала уголовного расследования в связи с этой конкретной утечкой по факту возможного нарушения закона о гостайне», — говорится в опубликованном во второй половине для субботы новом заявлении Басу.
| 2019-07-13T21:48:55+00:00 13 июля 2019, 22:10|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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