Скотланд-Ярд разъяснил заявление об ответственности за публикацию утечек

Британская полиция была вынуждена в субботу разъяснять сделанное накануне заявление об уголовной ответственности за публикацию утечек секретной и служебной правительственной информации.

Замглавы полиции Лондона Нил Басу в пятницу опубликовал заявление, в котором призвал журналистов воздерживаться от публикации секретных документов. По его словам публикация материалов, полученных в результате утечек, с осознанием того, что этим может быть причинен ущерб, может считаться уголовным преступлением. В субботу утром это заявление раскритиковали СМИ, негативно его оценили и кандидаты на пост премьер-министра Борис Джонсон и Джереми Хант, назвав попыткой ограничить свободу прессы, пишет РИА Новости.