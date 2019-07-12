Сингапур признали лучшим морским портовым мегаполисом мира

Сингапур шестой год подряд признан лучшим в мире морским портовым мегаполисом мира. Обновленную версию индекса развития международного судоходства, который составляется агентством «Синьхуа» и Балтийской биржей, опубликовала в пятницу газета The Straits Times, передает ТАСС.

«Сингапур уверенно демонстрирует возможности по управлению судоходством, а также сохраняет высокий уровень предоставления брокерских услуг», — указывается в пояснении к рейтингу, в который вошли 42 портовых мегаполиса мира. Руководитель азиатского филиала Балтийской биржи Лу Су Лин отметила «стратегическую важность сингапурского порта на международной арене». «Данная сфера остается одной из приоритетных в экономическом развитии республики, поэтому правительству необходимо сохранять инвестиции в развитие морской индустрии», — сказала она.

Второе место в ежегодном рейтинге занял Гонконг, который, по словам авторов, «развивается благодаря инициативе Пекина «Один пояс — один путь», а также региональному проекту «Большого залива». Предполагается, в этом анклаве, куда войдут Гонконг, Макао и девять городов провинции Гуандун, будет создан высокоразвитый центр технологий, инноваций и экономической активности. Третье место занял Лондон, который высоко оценивается благодаря первоклассным брокерским, финансовым услугам, за ним расположились Шанхай и Дубай.

Индекс развития международного судоходства оценивает крупнейшие города мира по предоставлению портовых, финансовых, транспортных услуг.