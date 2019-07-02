Шутки северной страны

В одной северной стране, имеющей самую большую в мире территорию, но все равно расширяющейся далее за счет силового отъема земель у соседей, всегда любили пошутить. Ведь, страна эта была правопреемницей огромной империи, у руля которой в свое время стоял бывший налетчик на выгоны, имевший творческий псевдоним Куба. Позже, понятное дело, Кубу стали именовать по фамилии — товарищем Сталеваровым.

И вот этот товарищ Сталеваров, как-то весь саркастически ответил на просьбу своей империи, желавших создать на ее просторах автономию. Хотели они создать ее в Крыму, близ моря. Выслушав это предложение, товарищ Сталеваров принял решение создать еврейский автономный округ … на дальнем Востоке, с центром в Биробиджане. Вот такое было специфическое чувство юмора у бывшего уголовника, который вырос до «отца народов».

Прошли десятилетия. Некогда огромная империя сильно сократилась в масштабах — все ее бывшие республики ныне именовались независимыми государствами. Но, большая часть империи осталась за одной северной страной, которую невозможно измерить аршином и сложно понять умом. И в этой северной стране с недавних пор снова стали не просто почитать товарища Сталеварова, но и поклоняться ему, аки идолу.

Результатом этой изумительной кампании стало формирование столь же специфического, как и у почившего «отца народов», чувства юмора у руководителей некоторых компаний, занимавшихся перевозками на многоместных дельтопланах. Особыми хохмачами проявили себя давеча представители «Удалого дельтоплана». Они крайне оригинально поняли указ президента северной страны о запрете на полеты в государство вина и гостеприимства.

Говоря конкретнее, в компания «Удалой дельтоплан» разудало предложили пассажирам, купившим билеты на рейс из города имени императрицы в город-курорт на Черном море поменять его без доплат на билет на рейс из все того же города имени императрицы в город, ассоциирующийся с кошмарными холодами и тюрьмами. Это был аттракцион не только невиданной щедрости, но и невиданного сарказма.

Хорошо еще, что пассажирам не предложили доплатить за такой обмен. Могли бы, знаете ли. А еще, могли бы предложить недельный отдых, вместо пятизвездочного отеля в городе-курорте в стране вина и гостеприимства, в небольшой комнатушке с удобствами в углу нее и с видом на небо в клетку. Зато, с трехразовым питанием. Шутка? Шутка. Она, говорят, жизнь продлевает. Правда, похоже, только тому, кто шутит. Тому же, кто стал невинной жертвой чужого и весьма специфического чувства юмора, жить далее и вовсе не хочется.