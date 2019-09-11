Шумахер находится в сознании в парижском госпитале

Немецкий автогонщик «Формулы-1» Михаэль Шумахер находится в сознании в госпитале имени Жоржа Помпиду в Париже. Об этом в среду сообщила газета Le Parisien.

По данным издания, гонщик находится в отделении кардиологии. Точной информации о состоянии его здоровья нет.

В понедельник стало известно о переводе Шумахера в парижский госпиталь из Швейцарии. Лечением Шумахера занимается 69-летний профессор Филипп Менаше.

Согласно сведениям источника, Шумахера уже дважды привозили в этот госпиталь весной. В ближайшее время для его реабилитации будут применены «новейшие методы лечения», разработанные Менаше. Он является одним из разработчиков методов клеточной терапии для лечения сердечной недостаточности. В то же время он известен как специалист по лечению травм мозга, в 2014 году он осуществил первую в мире пересадку молодых клеток сердца женщине, страдавшей от сердечной недостаточности.

Шумахер чаще всех становился чемпионом «Формулы-1» (семь раз), также на его счету рекорды по количеству побед на этапах (91 раз), подиумов (155 раз), побед на этапах за один сезон (13 раз) и чемпионских титулов подряд (пять раз).(ТАСС)