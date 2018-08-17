«Самый бедный в мире бывший президент» отказался еще и от пенсии

Бывший президент Уругвая Хосе Мухика, прозванный «самым бедным президентом в мире» за скромный образ жизни, заявил, что не хочет получать пенсию сенатора.

Мухика работал в уругвайском сенате с 2015 года. На эту должность перешел после того, как закончился его президентский срок. В минувший вторник он покинул и пост сенатора.

Бывший президент мог бы оставаться в сенаторском кресле вплоть до 2020 года, но не стал, написав в письме с просьбой о выходе на пенсию, что «устал после долгого путешествия».

«Несмотря на это, пока мой ум еще работает, я не могу отказаться от солидарности и идейной борьбы», — говорится в письме экс-президента на имя главы сената Лусии Тополански, жены Мухики, которая также является вице-президентом страны.

Мухике 83 года. Около 14 лет он провел в военных тюрьмах.

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| 2018-08-17T23:29:19+00:00 18 августа 2018, 09:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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