Решение по санкциям к РУСАДА может быть вынесено уже при новом главе WADA

Решение о введении санкций в отношении Российского антидопингового агентства может быть принято на внеочередном собрании Всемирного антидопингового агентства после 7 ноября, которое пройдет уже при новом президенте организации, передает TACC со ссылкой на председателя комитета WADA по соответствию Джонатана Тейлора.

Ранее сообщалось, что комитет по соответствию подведет итоги расследования 23 октября, а решение по санкциям примет 4 ноября. Однако встреча российских экспертов с представителями WADA по вопросу изменений в базе данных московской лаборатории перенесена с 23 октября на неопределенный срок. По словам Тейлора, к 4 ноября комитет может не успеть вынести рекомендацию к заседанию исполкома.

7 ноября состоится заседание совета учредителей WADA, на котором будет утвержден новый президент организации. Гражданина Великобритании Крейга Ридди должен сменить министр спорта Польши Витольд Банька — единственный кандидат на этот пост. Под его руководством должно будет пройти следующее заседание исполкома.

Напомним, в сентябре немецкий журналист cообщил о возможных манипуляциях с допингом в РФ. Всемирное антидопинговое агентство завело расследование в отношении РУСАДА (aif.ru)