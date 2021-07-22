Всемирное антидопинговое агентство (WADA) больше не имеет дело с беспрецедентной системой допинговой поддержки в России. Об этом заявил в интервью польской Rzeczpospolita президент WADA Витольд Банька, передает РБК.

«Я верю, что ситуация в России изменилась — конечно, там все еще есть нарушители, как и в любой стране, но WADA больше не имеет дела с беспрецедентной системой допинговой поддержки, организованной совместно с правительством, которая когда-то потрясла мир спорта», — сказал Банька.

«Русские были наказаны, мы закончили некую эпопею. Сегодня пора следить за тем, что с ними происходит. Создана «дорожная карта» для Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Если они будут подчиняться правилам, а агентство останется независимым от правительства, оно вернется в систему. Но это не вопрос ближайших недель или месяцев», — добавил глава WADA.

План восстановления в правах РУСАДА получило от WADA в начале июня. Он должен быть реализован до середины декабря 2022 года.