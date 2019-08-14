Ракеты США в Южной Корее спровоцируют гонку вооружений, заявили в КНДР

Размещение американских ракет средней дальности класса «земля-земля» в Южной Корее обострит ситуацию в регионе и приведет к холодной войне и гонке вооружений, говорится в редакционной статье государственного Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).
Глава Пентагона Марк Эспер на следующий день после прекращения действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) заявил, что выступает за скорейшее размещение ракет средней дальности наземного базирования в Азии. Пентагон распространил заявление, в котором говорилось, что США и Австралия заявили о необходимости начала «новой эры» в области контроля над вооружениями и призвали Россию и КНР сесть за стол переговоров, при этом не исключив возможности продления договора СНВ.(РИА Новости)
| 2019-08-14T15:32:27+00:00 14 августа 2019, 16:26|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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