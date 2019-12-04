Прошла любовь: граждане стали меньше покупать евро

Когда доверие к национальной валюте было подорвано двумя девальвациями, население начало активно скупать доллары и евро. Но в связи с тем, что уже несколько лет манат держится практически на одном уровне, а валютные депозиты не привлекательны из-за низких процентных ставок, их стали приобретать меньше, чем раньше. Популярность доллара, впрочем, довольно высока, а вот евро сдает свои позиции.

В январе-октябре текущего года объем наличных евро, проданных банками в Азербайджане населению, составил 487 млн. 24,5 тыс. евро, что на 68 млн. 198,3 тыс. евро или на 12,3% меньше аналогичного периода 2018 года.

По расчетам АПА на основании показателей, опубликованных Центральным банком Азербайджана (ЦБА), в октябре текущего года население страны приобрело 58 млн. 955,8 тыс. евро. Общий объем наличных евро, проданных населением страны банкам, в январе-октябре текущего года составил 176 млн. 218,5 тыс. евро, что на 20 млн 821,9 тыс. евро или на 10,6% меньше аналогичных показателей прошлого года.

Существует классическое объяснение происходящему, заявил # экономист Натиг Джафарли. Курс доллара США стабилен уже третий год, благодаря тому, что он административно удерживается Центробанком. Курс евро на сегодняшний день стабильностью похвастаться не может, он то растет, то падает, но чаще последнее. Его курс регулируется в соответствии с международными биржами, и изменения, происходящие на них, неизменно отражаются на евро.

«Видя такую тенденцию, граждане опасаются приобретать данную валюту, считая, что могут потерять на этом деньги. Все меньше тех, кто хотят держать свои сбережения на евросчетах. Но, на мой взгляд, совсем сбрасывать евро со счетов не стоит, и если держать деньги в валюте, то лучше в бивалютной корзине, тогда падение курса одной валюты уравняется ростом курса другой. Правда, и для банков колебания курса евро неудобны, потому некоторые из них отказываются от евровкладов»,–отметил он.

Есть, по словам Н.Джафарли, еще один фактор, который способствует снижению позиций евро в Азербайджане. Поступление товаров из Еврозоны в последнее время заметно уменьшилось. Раньше, как говорит экономист, из ЕС в Азербайджан ввозили много автомобилей. Сейчас их привозят в страну из Грузии, ведь это быстрее и дешевле, а значит выгоднее. Что касается других европейских товаров, то они в переводе на манаты стоят довольно дорого, а покупательская способность населения страны низкая. Потому предпринимателям нет смысла ввозить сюда большие партии.

Зато, по словам эксперта, в нашей республике растет торговый оборот со странами Азии, в частности с Китаем. Но азиатские контракты привязаны не к евро, а к доллару.

Экономист Фуад Ализаде считает, что причина падения популярности евро в неопределенности, которая сейчас царит в странах Евросоюза. Одна из причин такой ситуации — предстоящий Брексит, то есть выход Великобритании из Евросоюза. Китайско — американские торговые войны также отрицательно влияют на экономику некоторых европейских стран. “Одно время курс евро к манату составлял 2 AZN, сейчас же 1.8826 AZN. Курс доллара по отношению к манату на сегодняшний день составляет 1.7 AZN. То есть разница между курсами евро и доллара заметно сократилась. Манат привязан к доллару, большая часть расчетов осуществляется посредством этой валюты, и потому она более интересна нашим гражданам»,– сказал он #.

По его словам, бивалютная корзина, на которую делали ставку до недавнего времени, уже потеряла актуальность.

Председатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев отметил, что за последнее время курс доллара в Азербайджане подрос на 10 гяпиков, а вот евро в рост не идет. Он также считает, что позиции евро пошатнул предстоящий выход Великобритании из Еврозоны, а ведь эта страна один из ключевых финансовых доноров. Н.Агаев отметил, что свою роль в падении популярности евро сыграла и отрицательная ставка рефинансирования.

Эксперт также подчеркнул, что перед новым годом на валютном рынке всегда царит относительное затишье, и если будут какие-то изменения, то ближе к праздникам. Стабилизацию евро стоит ждать не ранее первого квартала следующего года.

«Валюта в преддверии праздников нужна будет тем, кто планируют зарубежные поездки на праздничные дни, а таковых немного. Сейчас у населения немало запасов евро, и произошло насыщение этой валютой, в том числе психологическое»,– сказал он.

Н.Агаев считает, что люди находятся в поиске более стабильной валюты, и смотрят, в частности, в сторону валюты богатых арабских стран. Можно также вкладываться в золото, но оно не столь ликвидно.