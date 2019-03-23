Президентский рейтинг возглавил Зеленский. Семерку лидеров замыкает Смешко – опрос

За основателя и художественного руководителя студии «Квартал 95» Владимира Зеленского готовы проголосовать 20,5% опрошенных, за экс-начальника Главного управления военной разведки Минобороны, бывшего председателя Службы безопасности Украины генерал-полковника Игоря Смешко – 4,3%, свидетельствуют данные опроса Центра социологических исследований имени Михаила Драгоманова

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Лидером президентского рейтинга является основатель и художественный руководитель студии «Квартал 95» Владимир Зеленский. Об этом свидетельствуют данные опроса Центра социологических исследований имени Михаила Драгоманова, результаты которого опубликованы 22 марта.

В выборах точно готовы участвовать 58,9% опрошенных.

Среди тех, кто намерен участвовать в голосовании, результаты распределились так:

за Зеленского готовы проголосовать 20,5%;

за действующего президента Петра Порошенко – 17,3%;

за лидера парламентской фракции «Батьківщина» Юлию Тимошенко – 12,1%;

за внефракционного нардепа, основателя «Оппозиционной платформы – За жизнь» Юрия Бойко – 8,4%;

за лидера партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко – 7,7%;

за лидера парламентской фракции Радикальной партии Олега Ляшко – 5,5%;

за экс-начальника Главного управления военной разведки Минобороны, бывшего председателя Службы безопасности Украины генерал-полковника Игоря Смешко – 4,3%.

Опрос проводился с 9-го по 18 марта методом телефонного интервью по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Было опрошено 1800 совершеннолетних респондентов, статистическая погрешность не превышает 2,3%.

Выборы президента в Украине назначены на 31 марта 2019 года. Избирательная кампания стартовала 31 декабря 2018 года. 8 марта Центризбирком утвердил окончательный список из 39 кандидатов в президенты (gordonua.com)