Президент ПАСЕ прибыла с официальным визитом в Азербайджан

Президент Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мори Паскье прибыла с официальным визитом в Азербайджан.

Как сообщает Report, в рамках двухдневного визита в Баку предусмотрено ряд встреч президента ПАСЕ с официальными лицами.

В частности, запланированы встречи Лилиан Мори Паскье с членами парламентского комитета по вопросам семьи, женщин и детей, дисциплинарной комиссией.

Также 11 сентября президент ПАСЕ примет участие на  конференции под названием «Наши права, наши свободы, наша Европа» по случаю 70-летия Совета Европы.

| 2019-09-11T09:25:00+00:00 11 сентября 2019, 12:43|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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