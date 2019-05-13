Президент Израиля предоставил Нетаньяху еще 14 дней на создание правительственной коалиции

Президент Израиля Реувен Ривлин предоставил в понедельник премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху две дополнительные недели на формирование правительственной коалиции по итогам состоявшихся 9 апреля выборов в ответ на соответствующий запрос премьера.

«После того, как вами было заявлено о необходимости дополнительного времени для завершения формирования правительства и в соответствии с основным законом, настоящим я продлеваю срок, отведенный для формирования правительства, на четырнадцать дней», — распространила канцелярия Ривлина в понедельник его ответ на запрос Нетаньяху.(ТАСС)