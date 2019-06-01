Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о выделении Министерству труда и социальной защит 5 миллионов манатовы

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по расширению социальных услуг, оказываемых детям и другим лицам, нуждающимся в особой заботе.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, что в соответствии с законом Азербайджанской Республики «О социальной службе», в целях расширения социальных услуг (услуги дневного ухода, социальной реабилитации, психологической, сурдологической и другой поддержки), оказываемых детям и другим лицам, нуждающимся в особой заботе, из предусмотренного в государственном бюджета Азербайджанской Республики на 2019 год резервного фонда Президента Азербайджанской Республики выделить Министерству труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики 5,0 (пять) миллионов манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.

| 2019-06-01T19:32:58+00:00 1 июня 2019, 20:36|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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