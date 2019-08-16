Преимущество Байдена в предвыборной гонке демократов сократилось

Бывший вице-президент США Джозеф Байден остается лидером предвыборной гонки среди демократов, однако его преимущество сократилось, на второе место по популярности вышла сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг результаты опроса общественного мнения, проведенного по заказу телеканала Fox News.

Согласно приведенным данным, 31% респондентов заявили, что поддержали бы выдвижение Байдена кандидатом в президенты США от Демократической партии на выборах 2020 года. 20% на первичных выборах отдали бы свои голоса Уоррен. На третьем месте сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс (10%), на четвертой позиции сенатор от Калифорнии Камала Харрис (8%). Остальные претенденты получили не более 3%. Данный вопрос задавали лишь тем респондентам, которые намерены голосовать на праймериз демократов.

Как отмечают исследователи, в июле текущего года Байдена готовы были поддержать 33% респондентов, в мае — 35%. Сандерс, по оценкам Fox News, впервые за время проведения данных опросов в ходе текущей предвыборной гонки уступил второе место по популярности. Рейтинг Уоррен в течение последних месяцев значительно вырос. В марте за нее готовы были отдать голоса лишь 4% респондентов, в июле — 12%.

Опрос проведен в период с 11 по 13 августа среди примерно тысячи респондентов по всей стране. Вопросы им задавали по телефону.59-е выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года. Первые собрания партийных активистов в ходе будущей президентской кампании состоятся в штате Айова в начале февраля 2020 года. Съезд Демократической партии, на котором будет выдвинут кандидат в президенты, состоится с 13 по 16 июля 2020 года в Милуоки (штат Висконсин). Республиканцы проведут свой съезд с 24 по 27 августа 2020 года в городе Шарлотт (штат Северная Каролина).(ТАСС)