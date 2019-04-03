Порошенко откажет Зеленскому в дебатах на стадионе

Президент Украины Петр Порошенко не согласится участвовать в дебатах с Владимиром Зеленским на стадионе «Олимпийский» в Киеве. Об этом заявила депутат от фракции Рады «Блок Петра Порошенко» Мария Ионова, сообщает ТАСС.

«Президент Порошенко — европеец и он на стадионе не будет встречаться, он будет встречаться в телестудии, где должны нормально, профессионально состояться дебаты», — сказала она в эфире украинского «Общественного ТВ». Она также иронично заметила, что «на стадион к Зеленскому может прийти только президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко и сыграть в футбол».

В то же время пока нет официальной реакции на предложение Зеленского от штаба Порошенко.

Ранее в среду лидер президентской гонки Зеленский согласился на предложение Порошенко принять участие в дебатах, но с условием, что они пройдут на самом крупном в стране стадионе «Олимпийский» в Киеве.

| 2019-04-03T22:27:46+00:00 4 апреля 2019, 02:32|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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