Полиция Вирджинии сообщила подробности ликвидации стрелка

Полицейские во время перестрелки ранили устроившего в пятницу стрельбу в здании муниципалитета курортного города Вирджиния-Бич (штат Вирджиния), впоследствии он умер. Об этом сообщил на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал CNN, начальник полиции Вирджинии-Бич Джеймс Сервера, передает ТАСС.

«Подозреваемый вступил в перестрелку с полицейскими и был ранен, — сказал он. — Полицейские сделали то, что обязаны были сделать, — оказали ему первую помощь и эвакуировали из здания. Впоследствии он умер от ран».

Как уточнил начальник полиции, жертвами трагедии стали 12 человек. Убитые обнаружены на всех трех этажах здания, а один застреленный был найден в машине, припаркованной у здания.

Согласно последним данным полиции, огонь по коллегам на рабочем месте открыл муниципальный служащий с большим стажем. «У подозреваемого был пропуск в здание, и он пришел с оружием сегодня», — отметил начальник полиции. Он подтвердил, что охранники административного объекта пропустили подозреваемого, так как узнали его.

Шеф городской полиции сообщил, что стрелявший был вооружен пистолетом 45-го калибра с глушителем, магазинами повышенной вместимости и значительным запасом патронов. «Я могу сказать, что между четырьмя полицейскими и подозреваемым шла длительная перестрелка», — отметил Сервера.

Начальник полиции сказал, что имя и фамилия виновника трагедии известны и будут названы позднее, как только удастся связаться со всеми его родственниками. Как сообщила телекомпания CNN, речь идет о 40-летнем Диуэйне Крэддоке, работавшем в департаменте коммунальных услуг Вирджинии-Бич.