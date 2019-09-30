Почем депутатское удостоверение?

На днях в СМИ и в соцсетях разразился громкий скандал, связанный с депутатом Рафаэлем Джабраиловым.

Народный избранник взял в долг 300 тысяч долларов для строительства дома. Однако вскоре выяснилось, что он не может выплатить долг. Когда прошли все обговоренные сроки, Джабраилов решил оставить в качестве залога свое удостоверение депутата Милли Меджлиса III и IV созывов.

В феврале 2019 года в Абшеронский районный суд был подан иск от имени Тараны Фаталиевой, которая утверждала, что Рафаэль Джабраилов отказывается возвращать ей долг. Суд принял решение в ее пользу.

Все это вылилось в СМИ. В соцсетях эту тему быстро подхватили, а дальше — понеслось. Джабраилова не жалели ни провластные медиа, журналисты, эксперты и даже депутаты, ни оппозиционные. У парламента, который мягко говоря, всем поднадоел, появилась еще и такая головная боль.

В понедельник стартовало первое пленарное заседание осенней сессии парламента Азербайджана. Как пишут СМИ, оскандалившийся депутат Рафаэль Джабраилов не пришел на заседание.

Парламентарий выступил с заявлением, в котором заявил, что отказывается от депутатского мандата и попросил прощения у своих избирателей. Обращение Джабраилова зачитал его коллега Али Гусейнли.

Али Гусейнли заявил, что решение в протокольном порядке отправляется в Центральную избирательную комиссию. Согласно Избирательному кодексу, ЦИК принимает решение о лишении депутата мандата.

В свою очередь, депутат Сиявуш Новрузов сказал, что этот вопрос нашел правовое решение: «Поэтому прошу депутатов в своих выступлениях этот вопрос не затрагивать».

Конечно же, Сиявушу Новрузову — олицетворению партии ЙАП, обсуждать данную тему крайне неприятно, а потому «затягивать» этот разговор он не собирается, это не важная тема. Не важно, когда народный избранник занимается бизнесом, а не проблемами своих избирателей. Не важно, что он «кинул» гражданку, а может и не «кинул», а просто не получилось у него с бизнесом. Более чем уверен, что если бы он мог выплачивать долг, все были бы довольны и данная история, т.е. оставление в залог депутатского мандата никогда не стала бы достоянием общественности.

Никакого порицания, никакого напоминания всем остальным депутатам, что так себя вести нельзя. Ничего этого мы, конечно, не видим. Да, то, что депутат сам отказался от мандата (может быть и не сам), это частично «обеляет» лицо и правящей партии и парламента в целом, но по сути не меняет ситуацию.

О том, какую роль выполняет законодательная ветвь власти в Азербайджане, ни для кого не секрет. Это декоративное образование. Ничего депутаты страны не решают, более того, они там присутствуют для того, чтобы легализовать или легитимировать, все, что нелегально.

Улучшение жизни народа или хотя бы изучение проблем своих избирателей — это не про наш парламент. Их задача крайне примитивна — нажимать нужную кнопку в нужный момент. Велик и могуч русский язык. В Украине, например, парламентариев называют «кнопкодавами». В целом же нужно сказать, что депутаты соответствуют той планке чиновничества, что принято у нас.

Меня могут упрекнуть, причем тут назначаемые чиновники и избираемые депутаты. «Были выборы, и избиратели выбрали именно этих депутатов», — грозно скажут мне оппоненты. И ведь не поспоришь, выборы были, международные наблюдатели признали итоги этих выборов — вся формальная сторона выполнена на отлично, только вот списки были готовы заведомо до выборов, а потому парламент наш формально избирательный, а реально назначаемый. Назначенные депутаты могут себе позволить оставить в залог удостоверение депутата.

В век цифровой экономики, начала пост капиталистического строя, когда традиционное понятие о парламенте, политике, политической партии, госсистеме все больше уходит в электронный мир, в парламенте Азербайджана, за исключением некоторых, сидят «джабраиловы».