Первая ракетка мира Осака проиграла Катерине Синяковой из Чехии

Японка Наоми Осака, занимающая первое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), проиграла Катерине Синяковой из Чехии в матче третьего круга второго в сезоне турнира серии Большого шлема — Открытого чемпионата Франции (Roland Garros).

Встреча продолжалась 1 час 17 минут. Осака уступила Синяковой, занимающей 42-е место в рейтинге WTA, со счетом 4:6, 2:6. В следующем круге 23-летняя Синякова сыграет против победительницы матча между россиянкой Анной Блинковой и американкой Мэдисон Киз.

Осака является двукратной победительницей турниров серии Большого шлема, а также в активе три победы в турнирах WTA. Для Осаки текущий Открытый чемпионат Франции стал четвертым в карьере.

Для Синяковой текущий Открытый чемпионат Франции стал четвертым в карьере. До этого лучшим достижением Синяковой на этом турнире стал выход в третий круг в 2018 году, где она уступила соотечественнице Барборе Стрыцовой (2:6, 3:6). В активе Синяковой две победы на турнирах WTA.

Открытый чемпионат Франции завершится 9 июня. Общий призовой фонд турнира составляет €42,66 млн.
| 2019-06-01T18:58:39+00:00 1 июня 2019, 19:02|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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