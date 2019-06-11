Партия «Свободная Грузия» собирается вмешаться в вопрос с монастырем Давид-Гареджи

Еще когда Саломе Зурбишвили была кандидатом на пост президента Грузии, по ее заявлениям и политическим телодвижениям, было понятно, что в отношениях между странами сладко не будет.

Зурабишвили не удивила. Не прошло и года, как она начала выяснять с Азербайджаном территориальные проблемы, в условиях, когда регион Южного Кавказа и так полон проблемами территориальных претензий соседних стран. Вопрос об историко-культурном наследии Кешигчидаг или Давид Гареджи на грузинском точно не служит укреплению двусторонних отношений между Баку и Тбилиси.

Начались дипломатические переговоры по поводу комплекса, часть которого находится на территории Грузии, другая в Азербайджане. В этой связи ожидается, что в конце июня Баку посетит спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе.

Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе накануне своего визита в Баку сказал, что заявление президента Саломе Зурабишвили по вопросу спорных границ с Азербайджаном в конечном итоге вылилось в обострение ситуации.

«За заявлением президента последовали определенные шаги с разных сторон, которые, к сожалению, обусловили обострение ситуации. Поэтому это является контрпродуктивным», — сказал Кобахидзе журналистам.

Проблема, по его словам, заключается в импровизации на эту тему.

«Подчеркивание вопроса демаркации и делимитации нельзя считать проблемой. Главное, чтобы за этим не последовали бы провокационные шаги. Поэтому мы всех призываем воздержаться от частных инициатив и импровизаций — это тот вопрос, который должен решаться на уровне консультаций между двумя дружественными странами», — отметил Кобахидзе.

Комментируя # сложившееся положение глава партии «Свободная Грузия» Каха Кукава, сказал, что накаляющаяся ситуация между Азербайджаном и Грузией очень опасна.

«Надо помнить, что Азербайджан и Грузия друг для друга являются главными стратегическими партнерами, как в экономическом, так и в политическом аспекте, и у обеих стран есть одна и та же проблема национальной безопасности территории, где не распространяются юрисдикции центральных властей. Непонятна мотивация данной ситуации, потому что монастырь, который географически находится точно на границе между Грузией и Азербайджаном, не создавал проблем двум государствам на протяжении 28 лет независимости», — считает Кукава.

Он также добавил, что «Свободная Грузия» с самого начала обратила внимание на не дипломатические высказывания президента Грузии, сделанные в феврале этого года.

По его словам, решение этого вопроса вполне возможно дипломатическими усилиями.

«Надо помнить, что многие и не знают, что территория, которую мы называем спорной, меньше гектара и не представляет ни экономическую ни военно- стратегическую ценность для Грузии и для Азербайджана. 90% монастырского комплекса находится на территории Грузии, а на спорной территории расположена часть комплекса, которая имеет культурно-историческое значение для Грузии так как является древнейшим наследием православия», — сказал он.

Политик также сказал, что к этой части комплекса, несмотря на то, что это территория Азербайджана, должен быть свободный доступ с азербайджанской стороны, как и было установлено в течение десятилетий.

Кукава также добавил, что и в Азербайджане и в Грузии территориальные споры воспринимаются очень болезненно, и не прагматично портить стратегические отношения из-за ничего.

«Поэтому также складывается впечатление, что может быть в ухудшениях грузино-азербайджанских отношений заинтересована третья сторона. Мы думаем, что оба правительства должны сделать все, чтобы вовремя пресечь ту негативную волну, которая создается в двусторонних отношениях. Было бы хорошо, если министры иностранных дел обоих государств сделали бы совместное заявление по этой теме.

Мы как партия «Свободная Грузия» собираемся своими силами вмешаться в эту ситуацию и планируем визит в Баку и встречи с азербайджанскими партнерами, так как не верим, что наше правительство уделит нужное внимание этому вопросу «, — резюмировал он.